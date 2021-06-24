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Тренер Плющенко Мишин объяснил вылет сборной России по футболу с Евро

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Алексей Мишин
Алексей Мишин
Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин объяснил вылет сборной России по футболу с чемпионата Европы. Об этом сообщает News.ru.

Он назвал выступление команды на турнире плачевным и посчитал его отражением качества тренера, спортивной формы футболистов, а также в целом состояния вида спорта в стране. «Как так получается, что фигурное катание у нас всегда в топе и лучшее во всем мире, а футбол позорный? Без комментариев», — добавил Мишин.

23 июня ученик Мишина Евгений Плющенко нашел применение зарплатам российских футболистов. Спортсмен предложил руководству российского спорта вкладывать 30 процентов средств, выделяемых на футбол, в фигурное катание.

21 июня российская сборная покинула чемпионат Европы. Команда Станислава Черчесова уступила Дании в третьем матче группового этапа (1:4) и потеряла шансы на участие в плей-офф.

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