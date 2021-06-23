Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко нашел применение зарплатам российских футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен предложил руководству российского спорта вкладывать 30 процентов средств, выделяемых на футбол, в фигурное катание. По его мнению, если строить катки, развивать детские школы и тренерские кадры, то Россия стабильно будет занимать призовые места на международных соревнованиях.

Материалы по теме «Хотим извиниться перед страной» Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро

22 июня стало известно, что сборная России по футболу заработала 10,75 миллиона евро за выступление на чемпионате Европы. Столько выплатит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Российскому футбольному союзу по итогам группового этапа турнира.

На групповом этапе отечественная команда потерпела два разгромных поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также одержала победу над Финляндией (1:0). В результате команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и вылетела с чемпионата Европы.