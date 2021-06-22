Названа сумма призовых сборной России за выступление на Евро

Сборная России по футболу заработала 10,75 миллиона евро за выступление на чемпионате Европы. Об этом сообщает РБК.

Столько выплатит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Российскому футбольному союзу (РФС) по итогам группового этапа турнира. Гарантированный гонорар всем участникам Евро составляет 9,75 миллиона. За победу команды получают еще по 1,5 миллиона, а за ничью — 750 тысяч.

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Участникам 1/8 финала чемпионата Европы полагается дополнительный бонус в размере 2 миллионов евро, за выход в четвертьфинал УЕФА доплачивает 3,25 миллиона. Еще 5 и 7 миллионов призовых получают команды, добравшиеся до полуфинала и финала Евро соответственно.

На групповом этапе сборная России потерпела два разгромных поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победила Финляндию (1:0). В результате команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и завершила выступление на чемпионате Европы.