В РФС предложили снизить зарплаты футболистам после разгрома от Дании

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Герман Созин отреагировал на вылет сборной страны с чемпионата Европы. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Он отметил, что Дания была на голову сильнее России. «Я не считаю это позором. Надо просто что-то делать», — добавил Созин. По его мнению, российскому футболу помогут понижение зарплат российским игрокам, уменьшение количества команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) для повышения конкуренции. Созин также заявил, что причина неудачи команды на Евро глубже, чем ошибки в работе тренерского штаба.

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В понедельник, 21 июня, сборная России уступила Дании со счетом 1:4. Три мяча российская команда пропустила во втором тайме. Из-за неудачи в матче с датчанами Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на Евро. До этого команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий обладатель трофея — сборная Португалии.