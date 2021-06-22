Кремль отреагировал на вылет сборной России с чемпионата Европы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на вылет сборной России по футболу с чемпионата Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, рассуждения о выступлении команды на турнире излишни, так как в спорте есть простой и понятный ключевой показатель эффективности — победа или поражение. Песков также добавил, что россияне в любом случае любят свою сборную и будут за нее болеть.

Материалы по теме «Хотим извиниться перед страной» Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро

В понедельник, 21 июня, сборная России уступила Дании со счетом 1:4. Команда пропустила три мяча во втором тайме. Из-за неудачи в матче с датчанами Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на Евро.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий обладатель трофея — сборная Португалии.