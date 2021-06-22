В РФС оценили выступление России на Евро-2020

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил выступление сборной России на Евро-2020, где команда заняла четвертое место и не вышла в плей-офф. Об этом пишет Sports.ru.

«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена», — сказал Дюков.

При этом президент РФС подчеркнул, что не считает правильным делать кадровые изменения «по горячим следам». «Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене», — заключил он.

Ранее Дюков оценил возможность увольнения главного тренера сборной страны Станислава Черчесова после чемпионата Европы. Он напомнил, что новый контракт со специалистом подписывался в марте 2020 года и был рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года.

Сборная России уступила Дании со счетом 1:4. Команда пропустила три мяча во втором тайме. Из-за неудачи в матче с датчанами Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на турнире.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий обладатель трофея — сборная Португалии.