Черчесов рассказал о дальнейших планах по работе со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах по дальнейшей работе в национальной команде после вылета команды с чемпионата Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист заявил, что собирается делать боеспособную команду для продолжения выступления в квалификации чемпионата мира-2022. Он также рассказал о необходимости все спокойно проанализировать. О возможной отставке Черчесов ничего не сказал.

Материалы по теме «Хотим извиниться перед страной» Сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро

В понедельник, 21 июня, сборная России с разгромным счетом 1:4 проиграла Дании. Команда пропустила три мяча во втором тайме. Из-за неудачи в матче с датчанами Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на Евро. До этого на турнире россияне обыграли Финляндию (1:0) и потерпели еще один разгром — от Бельгии (0:3).

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Действующий обладатель трофея — сборная Португалии. В квалификации чемпионата мира Россия после трех туров делит с Хорватией первое место в группе H.