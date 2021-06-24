В Госдуме отреагировали на выход Украины в плей-офф чемпионата Европы

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, команда была не сильно лучше россиян, так как тоже набрала три очка, но по разнице мячей «оказалась более фартовой». Он также поздравил Украину с попаданием в 1/8 финала.

Свищев также отметил, что в сборной Украины работают нормальные ребята, практически все из которых хорошо настроены к россиянам. «Я за красивый футбол, а не за политику, коленопреклонение или цветные флаги», — добавил чиновник.

Сборная Украины стала участницей плей-офф в среду, 23 июня. Команда заняла третье место в группе, но смогла завоевать путевку в 1/8 финала, так как попала в число лучших четырех коллективов, финишировавших в квартетах третьими. Команде Андрея Шевченко предстоит встретиться со Швецией.