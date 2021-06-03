Главный тренер сборной Канады поделился ожиданиями от матча с Россией на ЧМ

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира со сборной России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист заявил, что сборная Канады настроена на победу и считает себя лучшей хоккейной державой мира. «Знаем, что играем против очень сильной сборной России, но не выйдем на матч с мыслями: "Если проиграем, едем домой"», — подчеркнул Галлан.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов предостерег сборную России перед матчем с Канадой на чемпионате мира по хоккею. Фетисов заявил, что канадцы — хоккейная нация, которая в любом составе на любом уровне будет биться до конца.

По итогам группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, сборная России заняла первое место в группе А, канадцы стали четвертыми в группе В. В 1/4 финала команды встретятся в четверг, 3 июня. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.