России припомнили поражение от «ноунеймов» перед игрой с Канадой на ЧМ по хоккею

Обозреватель официального сайта Международной федерации хоккея (IIHF), ведущий подкаста The Totally Ice Hockey Show Лукас Эйкройд поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Канады. Его слова приводит Sport24.

«Тут может произойти все, что угодно», — заявил Эйкройд. Он припомнил сборной России поражение от «финских ноумеймов» на чемпионате мира 2019 года (0:1) и заметил, что разница между российской и канадской сборными в этот раз не такая значительная.

Ранее трехкратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Анисин также дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Канады. По мнению Анисина, команда Валерия Брагина сначала обыграет Канаду, а потом возьмет золото турнира.

По итогам группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, сборная России заняла первое место в группе А, канадцы стали четвертыми в группе В. В 1/4 финала команды встретятся в четверг, 3 июня. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.