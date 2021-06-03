Трехкратный чемпион мира дал прогноз на матч России и Канады на ЧМ по хоккею

Трехкратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Анисин дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Канады. Его слова приводит RT.

По мнению Анисина, команда Валерия Брагина сначала обыграет Канаду, а потом возьмет золото турнира. Он заметил, что значимость возможной победы не стоит преуменьшать несмотря на слабый состав соперника. «Пускай хоть пионеров привозят, хоть юниоров. Это называется первенство планеты, и у России будут золотые медали», — подчеркнул бывший хоккеист.

2 июня похожее мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Бывший спортсмен отказался переживать за результат игры с Канадой, отметив, что практически уверен в положительном исходе встречи для россиян.

По итогам группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, сборная России заняла первое место в группе А, канадцы стали четвертыми в группе В. В 1/4 финала команды встретятся в четверг, 3 июня. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.