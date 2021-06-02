Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк предостерег сборную России перед матчем с канадцами в четвертьфинале чемпионата мира. Его слова передает «Чемпионат».

«Канада — раненый зверь. Раненый зверь всегда опасен. Надо выходить и биться. Играть с полной концентрацией и самоотдачей», — сказал Третьяк. По его словам, четвертьфинальный матч самый опасный, так как, в отличие от полуфинала, в случае вылета у команды нет шанса побороться за призовое место.

Третьяк подчеркнул, что канадская команда будет «настраиваться» на россиян, и сравнил противостояние двух сборных с матчами ЦСКА против «Спартака». «В каком бы состоянии ни был "Спартак", они всегда выходили на нас заряженными. Поэтому надо играть в свою игру и очень дисциплинированно. Будем болеть», — заключил президент ФХР.

Матч между Россией и Канадой пройдет 3 июня и начнется в 20:15 по московскому времени.

1 июня Россия разгромила национальную команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 6:0 и обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира, набрав 17 очков. Канадцы заработали десять очков. Отечественная команда заняла первое место в группе А, а Канада — четвертое в группе B, и согласно турнирной сетке команды должны сыграть друг против друга.

Финал чемпионата мира по хоккею пройдет 6 июня.