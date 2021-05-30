Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о необходимости «наказать» Швецию на чемпионате мира в Риге. Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк посчитал, что сборная России должна обыграть шведов в матче группового этапа турнира и не позволить сопернику выйти в плей-офф ЧМ. «И шведов, и белорусов, и всех остальных надо побеждать, а там как карта ляжет. Сегодня, чтобы стать чемпионом мира, надо обыгрывать всех, иначе шансов на золотые медали не будет», — добавил он.

Россия занимает второе место в турнирной таблице по итогам пяти матчей группового этапа чемпионата мира. В активе подопечных Валерия Брагина 12 очков. Шведы располагаются на шестом месте с шестью очками и пока не выходят в плей-офф. Лидирует сборная Словакии, от которой россияне потерпели единственное поражение со счетом 1:3.

31 мая отечественным хоккеистам предстоит встреча со шведами. Матч начнется в 20:15 по московскому времени.