Появилось видео победы России над Швейцарией на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Видео опубликовано в YouTube-канале «Матч ТВ».

Отечественные хоккеисты переиграли соперников со счетом 4:1. Россия возглавляет турнирную таблицу по итогам пятого матча группового этапа. В активе подопечных Валерия Брагина 12 очков.

Заброшенными шайбами в матче против Швейцарии отметились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский, которому удалось оформить дубль.

В понедельник, 31 мая, отечественным хоккеистам предстоит встреча со шведами. Матч начнется в 20:15 по московскому времени.

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