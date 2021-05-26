Первая победа Канады на чемпионате мира по хоккею случилась в четвертом матче

Сборная Канады по хоккею обыграла Норвегию в четвертом матче группового этапа на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 26 мая, и завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев. В составе победителей дублем отметился Адам Энрике, еще по одной шайбе забросили Эндрю Манджапане и Коннор Браун. У норвежцев голы на счету Томаса Ольсена и Матса Россели Ольсена.

Для Канады победа над Норвегией стала первой на чемпионате мира. Команда имеет в активе три очка и занимает шестое место в группе B. У норвежцев столько же очков, сборная находится на седьмой строчке, уступая сопернику по личным встречам.

В следующем туре Канада 28 мая сыграет с Казахстаном. Норвегия в тот же день встретится с Латвией.