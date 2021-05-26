Милонов придумал ответ на снятие флага России во время ЧМ по хоккею в Риге

Депутат Госдумы Виталий Милонов придумал ответ на снятие флага России во время чемпионата мира по хоккею в Риге. Его слова приводит Sport24.

Милонов предложил поменять латвийский флаг на посольстве в Москве на флаг Латвийской ССР или перестать ввозить в Россию рижские шпроты. «Они думают, что их "большие" братья типа поляков и прочих русофобов прикроют их. Нет. Надо показать, что такая позиция не пройдет», — заявил депутат.

24 мая рижские власти сняли российский триколор с площади, где представлены флаги стран-участниц чемпионата мира. Организаторы сослались на решение Всемирного антидопингового агентства и установили знамя Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее 24 мая аналогичный инцидент произошел с официальным флагом Белоруссии. Вместо него на площади установили бело-красно-белое знамя.

Отечественная сборная выступает на турнире под эгидой ОКР. Позднее 26 мая команда проведет матч против датчан.

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