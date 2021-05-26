Сборная России по хоккею всухую обыграла Данию на чемпионате мира

Сборная России по хоккею всухую обыграла Данию в четвертом туре группового этапа чемпионата мира, проходящего в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 26 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. В составе победителей по шайбе забросили Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков. Сухой матч у сборной России провел голкипер Александр Самонов.

Победа позволила сборной России набрать девять очков, команда делит первое место в группе А со Словакией. В активе Дании пять очков, сборная находится на четвертой позиции.

В следующем туре россияне 29 мая сыграют со Швейцарией. Дания днем раньше встретится с Белоруссией. Чемпионат мира-2021 завершится 6 июня.