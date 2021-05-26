Тренер сборной России по хоккею отреагировал на победу над Данией

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин отреагировал на победу над Данией в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что на таких турнирах не бывает простых соперников. Кроме того, против России все команды стараются аккуратно играть в обороне. Именно поэтому россиянам удалось открыть счет только в конце второго периода. Он также отметил, что по ходу игры были внесены коррективы, которые позволили сборной России острее играть в атаке.

Кроме того, Брагин похвалил голкипера Александра Самонова, который провел сухой матч. Тренер отметил, что вратарь сейчас является первым номером команды.

Встреча против Дании прошла в среду, 26 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. В следующей игре команда Брагина 29 мая встретится со Швейцарией.