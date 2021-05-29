Сборная России разгромила Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в рамках группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные хоккеисты разгромили соперников со счетом 4:1. В составе команды Валерия Брагина отличились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский. Последний оформил дубль.

Таким образом, отечественная команда одержала победу в пятом матче турнира. Россия лидирует в своей группе, имея в активе 12 очков. Подопечные Брагина одержали четыре победы и потерпели одно поражение.

В понедельник, 31 мая, отечественным хоккеистам предстоит матч против команды Швеции. Встреча начнется в 20:15 по московскому времени.