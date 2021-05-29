Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к сборной России по хоккею перед матчем против Швейцарии на чемпионате мира. Спортсменка выложила ролик в своем Instagram.

Она напомнила игрокам, что те находятся на главном турнире года. Фигуристка также выразила уверенность, что россияне быстрее, сильнее и точнее всех, поэтому их обязательно ждет успех.

Кроме того, Загитова напомнила хоккеистам, что их будет поддерживать вся Россия. Она также пожелала сборной завоевать на турнире золотые медали.

Встреча пятого тура группового этапа чемпионата мира Швейцария — Россия состоится в субботу, 29 мая, и начнется в 16:15 по московскому времени. Турнир проходит в Риге и завершится 6 июня.