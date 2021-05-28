Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии

Президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис рассказал, что ряд сборных на хоккейном чемпионате мира поддержали Белоруссию и захотели убрать свои флаги. Его слова приводит LSM.

Калвитис заявил, что командам не понравилось решение о замене белорусского флага у гостиницы, где живут участники турнира. Он добавил, что в знак солидарности с белорусами несколько команд захотели убрать свои флаги. По мнению специалиста, было бы лучше, если бы флаг поменяли у здания Рижской думы, но не в местах, связанных с чемпионатом мира.

В январе этого года Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею, объяснив решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам. Во время турнира, который был полностью перенесен в Латвию, мэр Риги Мартиньш Стакис заменил официальный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг на территории города.

После призывов главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля вернуть государственный флаг Белоруссии мэр города принял решение убрать из городских пространств флаги федерации.

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