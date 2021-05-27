Мэр Риги объяснил положение белорусских хоккеистов после замены флага страны

Мэр Риги Мартиньш Стакис объяснил положение белорусских хоккеистов после замены флага страны. Его слова приводятся на сайте программы «900 sekundes».

Политик подчеркнул, что Рига отвечает за оформление городской среды, а не стадионов. Он заявил, что хоккеистам белорусской сборной нечего опасаться. «У них нет ни малейшей причины для беспокойства. Чемпионат мира пока проходит гладко с организационной точки зрения», — добавил Стакис.

24 мая Стакис заменил официальный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг на месте, где были установлены флаги стран-участниц чемпионата мира. После призывов главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля вернуть государственный флаг Белоруссии мэр города принял решение убрать из городских пространств флаги федерации.

Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира в январе этого года. IIHF объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам.