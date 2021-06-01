Канада проиграла Финляндии и оказалась в шаге от вылета с чемпионата мира

Сборная Канады проиграла Финляндии в заключительном матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 1 июня, ее основное время завершилось со счетом 2:2. В составе канадцев голами отметились Брэндон Пирри и Макс Комтуа. У финнов дубль на счету Артту Руотсалайнена. В овертайме болельщики не увидели голов, а в серии буллитов были сильнее финны.

Для Канады поражение стало четвертым на турнире, команда оказалась в шаге от вылета с чемпионата мира. Это произойдет, если Латвия и Германия не выявят победителя в основное время матча. Их встреча пройдет 1 июня в 20:15 по московскому времени.

Финляндия завоевала место в плей-офф. Команда уже не опустится ниже второго места в группе.