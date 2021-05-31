Третьяк оценил победу сборной России над Швецией на чемпионате мира по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил победу сборной России над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Третьяк заявил, что прошедший матч стал украшением чемпионата мира, так как команды до последнего держали болельщиков в напряжении и сохраняли интригу. По его мнению, обе сборные показали хоккей уровня финала чемпионата мира. «Команды показали напористый и целеустремленный хоккей. Для болельщиков лучше не придумаешь. Но для нас — это нервы», — подчеркнул глава ФХР.

Ранее 31 мая сборная России обыграла шведов в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, набрав 14 очков по итогам шести матчей группового этапа чемпионата мира. Шведы располагаются на пятом месте с десятью очками и не выходят в плей-офф.

1 июня отечественным хоккеистам предстоит встреча с белорусами. Матч начнется в 20:15 по московскому времени.

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