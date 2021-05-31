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Сборная России обыграла Швецию на чемпионате мира и вышла в плей-офф турнира

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Фото: Reuters

Сборная России проиграла национальной команде Швеции в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года, проходящего в Риге, однако обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. На восьмой минуте счет открыл нападающий соперника Йеспер Фреден. В третьем периоде россияне вышли вперед благодаря заброшенным шайбам Антона Слепышева и Александра Барабанова на 52-й минуте. Затем шведы вновь сравняли в счете — отличился Виктор Олофссон. В овертайме ни одна из команд не отметилась шайбами, в серии послематчевых буллитов сильнее оказались россияне (3:2).

По итогам шести матчей группового этапа чемпионата мира Россия занимает первое место в турнирной таблице, обеспечив себе досрочный выход в четвертьфинал турнира. В активе подопечных Валерия Брагина 14 очков. Шведы располагаются на пятом месте с 10 очками и не выходят в плей-офф. Лидирует сборная Словакии, от которой россияне потерпели единственное поражение со счетом 1:3.

1 июня отечественным хоккеистам предстоит встреча с белорусами. Матч начнется в 20:15 по московскому времени.

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