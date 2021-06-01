Двукратный олимпийский чемпион назвал условие победы России на ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов назвал условие для победы сборной России на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист отметил, что ему очень понравился матч со Швецией. «Если сборная России продолжит играть так, то одержит победу на турнире», — сказал Михайлов. Он также добавил, что в игре со шведами остался доволен скоростями и накалом борьбы. По мнению специалиста, это лучшее, что происходило на нынешнем чемпионате мира.

31 мая сборная России обыграла шведов в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, набрав 14 очков по итогам шести матчей группового этапа чемпионата мира. Шведы же досрочно прекратили борьбу на турнире.

1 июня отечественным хоккеистам предстоит заключительная встреча группового этапа с белорусами. Матч начнется в 20:15 по московскому времени.