Ответ российского хоккеиста иностранному журналисту рассмешил коллегу по сборной

Ответ капитана сборной России по хоккею Антона Слепышева иностранному журналисту довел его партнера по команде Дмитрия Орлова до смеха. Видео доступно в Instagram Tophockeyphoto.

Инцидент произошел во время пресс-конференции после победы над командой Швеции в шестом матче группового этапа чемпионата мира. Иностранный журналист задал вопрос о партнерах по команде на английском языке, на что Слепышев ответил: «По-русски отвечать, по-английски? А че он спросил-то, я половину не понял вообще». Реплика вызвала хохот Орлова.

31 мая сборная России обыграла шведов в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, набрав 14 очков по итогам шести матчей группового этапа чемпионата мира.

1 июня отечественным хоккеистам предстоит встреча с белорусами. Матч начнется в 20:15 по московскому времени.