Сборная России разгромила Белоруссию в заключительном матче группового этапа ЧМ

Сборная России разгромила национальную команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу отечественных хоккеистов. Заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров (дубль), Эмиль Галимов, Михаил Григоренко, Максим Шалунов и Дмитрий Воронков.

31 мая сборная России обыграла шведов в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, набрав 17 очков по итогам всех матчей группового этапа чемпионата мира. Белоруссия замыкает таблицу, набрав четыре очка.

В 1/4 финала Россия встретится с Канадой. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня. Финал пройдет 6 июня.

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