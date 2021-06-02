Сборная России по хоккею сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира

Сборная России по хоккею сыграет с национальной командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественная команда заняла первое место в группе А, а Канада — четвертое в группе B, и согласно турнирной сетке команды должны сыграть друг против друга. Матч пройдет 3 июня и начнется в 20:15 по московскому времени.

1 июня Россия разгромила национальную команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу отечественных хоккеистов. Заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров (дубль), Эмиль Галимов, Михаил Григоренко, Максим Шалунов и Дмитрий Воронков.

Россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, набрав 17 очков по итогам всех матчей группового этапа чемпионата мира. Канадцы заработали десять очков.

Финал чемпионата мира пройдет 6 июня.

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