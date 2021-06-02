Фетисов отказался переживать за результат игры России с Канадой на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бывший спортсмен отказался переживать за результат игры, отметив, что практически уверен в положительном исходе встречи для россиян. По его словам, в составе североамериканской сборной нет ни одного известного хоккеиста.

«Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще?» — отметил Фетисов. Он также добавил, что на чемпионате мира сборная России способна дойти не только до финала, но и до «Марса, Юпитера и Солнца».

1 июня президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк предостерег россиян перед матчем с Канадой. Он назвал североамериканскую команду раненым зверем, который всегда опасен.

Россия сыграет с Канадой в 1\4 финала чемпионата мира в Риге в четверг, 3 июня. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.