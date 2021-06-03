Фетисов предостерег сборную России перед матчем с Канадой на ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов предостерег сборную России перед матчем с Канадой на чемпионате мира по хоккею. Его слова приводит «Р-Спорт».

Фетисов заявил, что канадцы — хоккейная нация, которая в любом составе на любом уровне будет биться до конца. «Поэтому надо не спустя рукава выходить на игру, а в полной готовности», — добавил бывший хоккеист.

Ранее обозреватель официального сайта Международной федерации хоккея (IIHF), ведущий подкаста The Totally Ice Hockey Show Лукас Эйкройд припомнил сборной России поражение от «финских ноумеймов» на чемпионате мира 2019 года (0:1). Он заметил, что разница между российской и канадской сборными в этот раз не такая значительная.

По итогам группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге, сборная России заняла первое место в группе А, канадцы стали четвертыми в группе В. В 1/4 финала команды встретятся в четверг, 3 июня. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.

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