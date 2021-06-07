Фетисов оправдался за насмешку над сборной Канады перед матчем с Россией

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оправдался за слова об отказе переживать за результат матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мои слова про слабость сборной Канады? Я ошибся. Слишком понадеялся на нашу команду. Мы должны были долететь до Луны и Солнца. Но не долетели. Ничего непонятного перед игрой с канадцами я не сказал», — заявил Фетисов. Он назвал чемпионат мира слабейшим за последние годы.

Перед четвертьфинальным матчем мирового первенства между Канадой и Россией Фетисов заявил, что практически уверен в положительном исходе встречи для россиян. По его словам, в составе североамериканской сборной нет ни одного известного хоккеиста.

Матч завершился победой канадцев в овертайме со счетом 2:1. Североамериканцы стали чемпионами мира, победив в решающей встрече сборную Финляндии в овертайме со счетом 2:1.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



