Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею 2021 года в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче турнира команда оказалась сильнее сборной Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме. Заброшенными шайбами у финнов отметились Микаэль Руохамаа и Петтери Линдбом, а у канадцев — Максим Комтуа, Адам Хенрик и Ник Пол.

В полуфинале сборная Канады обыграла американцев со счетом 4:2. Финны одержали победу над Германией — 2:1.

В матче за третье место американцы обыграли соперников из Германии. Встреча завершилась со счетом 6:1.