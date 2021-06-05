Сборная Канады обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады обыграла команду США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 4:2. Голами в составе победителей отметились Брэндон Пирри, Эндрю Манджапане (дубль), Джастин Данфорт. За США забили Колин Блэквелл и Александр Хмелевски.

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Второй финалист турнира определится 5 июня в игре Финляндии и Германии. Начало — в 18:15 по московскому времени. Матч за золото пройдет 6 июня, начало — в 20:15 по московскому времени.

Сборная России покинула турнир 3 июня, проиграв канадцам в четвертьфинале. Основное время завершилось со счетом 1:1, в овертайме решающую шайбу забросил Манджапане.