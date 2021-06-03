В Госдуме отреагировали на поражение сборной России Канаде в 1/4 финала ЧМ

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на поражение сборной России по хоккею в матче 1/4 финала чемпионата мира Канаде. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Он назвал результат встречи очень обидным, так как российские болельщики возлагали на команду большие надежды. Свищев также анонсировал серьезные разборки в тренерском штабе сборной России.

Свищев также напомнил, что многие перед матчем считали Канаду слабым соперником. «Но я как раз предупреждал, что не нужно думать об этом: на чемпионате мира нет слабых и сильных команд», — добавил Свищев.

Матч россиян против Канады прошел в четверг, 3 июня. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме победную шайбу забросили канадцы. В полуфинале они встретятся с американцами. В параллельной встрече Финляндия сыграет с Германией.