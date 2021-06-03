Сборная России проиграла Канаде в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла Канаде в 1/4 финала чемпионата мира в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 3 июня. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол Евгения Тимкина канадцы ответили точным броском Адама Хенрика. В овертайме победу Канаде принес Эндрю Манджапане.

В параллельном четвертьфинале Финляндия со счетом 1:0 обыграла Чехию. Ранее путевки в полуфинал завоевали команды США и Германии. В 1/4 финала они победили Словакию и Швейцарию соответственно.

Последний раз сборная России побеждала Канаду в рамках чемпионата мира десять лет назад. Это произошло в четвертьфинале ЧМ-2011.