Определились первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Сборные США и Германии стали первыми полуфиналистами чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встречи 1/4 финала с участием команд прошли параллельно в четверг, 3 июня. Американцы со счетом 6:1 победили Словакию. В составе победителей дублями отметились Колин Блеквелл и Конор Гарланд, по шайбе забросили Брайан Бойл и Александр Хмелевски.

Германия взяла верх над Швейцарией. Основное время и овертайм завершились вничью. Немцы одержали победу в серии буллитов.

3 июня в 20:15 по московскому времени параллельно начнутся оставшиеся четвертьфинальные поединки. Сборная России встретится с Канадой, а Финляндия проведет игру против Чехии.

Турнир проходит в Риге с 23 мая. Полуфиналы пройдут 5 июня, а финал и матч за третье место — днем позже.