Вратарь сборной России по хоккею объяснил пропущенный от Канады гол в овертайме

Вратарь сборной России по хоккею Сергей Бобровский рассказал, как пропустил гол в овертайме матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею против Канады. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам голкипера, он на некоторое время потерял шайбу из вида и начал закрывать ближний угол. Он также признался, что играл по шайбе, но не увидел момента паса, поэтому немного запоздал с перемещением.

Бобровский добавил, что команда очень расстроена, так как настраивалась на победу. «Парни отдали все, что было, но это хоккей», — добавил вратарь.

Матч россиян против Канады прошел в четверг, 3 июня. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме победную шайбу усилиями Эндрю Манджапане забросили канадцы. В полуфинале они встретятся с американцами. В параллельной встрече Финляндия сыграет с Германией.