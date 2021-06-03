Тренер сборной России по хоккею отреагировал на поражение от Канады на ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин отреагировал на поражение команды в игре 1/4 финала чемпионата мира против Канады. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам специалиста, соперник действовал от обороны и за весь матч не допустил практически ни одного провала. Россияне же не смогли результативно сыграть в атаке. Выступление на чемпионате мира Брагин назвал неудовлетворительным. Он также отметил, что ему нужно время, чтобы все проанализировать.

Матч россиян против Канады прошел в четверг, 3 июня. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме победную шайбу забросили канадцы. В полуфинале они встретятся с американцами. В параллельной встрече Финляндия сыграет с Германией.

Последний раз сборная России побеждала Канаду в рамках чемпионата мира десять лет назад. Это произошло в четвертьфинале ЧМ-2011.