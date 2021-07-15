Газзаев назвал пользу спортсменов в Госдуме

Бывший футбольный тренер, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал пользу спортсменов в политике. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Газзаев посчитал, что спортсмены обладают широким кругозором, опытом и знаниями, которые могут быть полезными в сфере здравоохранения, спорта, международной политики и борьбы с допингом. Он подчеркнул, что спортсмены получают депутатские мандаты на выборах, и значат граждане доверяют их профессионализму, опыту, знаниям и авторитету.

В январе этого года четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы. Он заявил, что спортсменам не место в политике, и выразил убежденность в том, что они занимают чужие места и не решают важных вопросов.

Среди заседающих в Госдуме бывших спортсменов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Светлана Журова, Антон Шипулин, Валерий Газзаев, Николай Валуев и Светлана Хоркина.