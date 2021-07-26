Российские прыгуны в воду завоевали бронзу на Олимпиаде

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам шести попыток спортсмены получили от судей в сумме 439,92 балла. Золотые медали завоевали представители Великобритании Томас Дейли и Мэттью Ли, набравшие 471.81 балла.

Серебро досталось спортсменам из Китая Юаню Цао и Айсэнь Чэню. Они по итогам шести прыжков получили от арбитров 470,58 балла.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.