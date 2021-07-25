Олимпийская чемпионка из России рассказала о поступающих ее семье угрозах

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян рассказала о поступающих ее семье угрозах. Ее слова приводит РИА Новости.

«Даже не хочу называть имя этой девочки, она живет ради пиара. Думаю, что в фигурном катании сразу поймут, о ком я говорю. Это абсолютно неадекватная девочка, она писала моей маме в Instagram, чтобы я, мой ребенок и все мы... Там такие вещи ужасные...» — заявила Егорян.

Ранее 25 июля российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что получил угрозы в свой адрес после поражения в матче первого круга на Олимпиаде в Токио. 24 июля он уступил японцу Кеи Нисикори и выбыл из турнира в одиночном разряде. За день до этого россиянин вместе с Кареном Хачановым прекратил борьбу за медали в соревнованиях пар.

Егорян — двукратная олимпийская чемпионка 2016 года. На Играх в Рио-де-Жанейро она выиграла золотую медаль в личном и командном турнире саблисток. Кроме того, россиянка — двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы.