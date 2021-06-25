Сменивший украинский паспорт на российский игрок клуба РПЛ рассказал об угрозах

Защитник «Ростова» Игорь Калинин рассказал о последствиях смены украинского паспорта на российский. Интервью с игроком опубликовано на канале «ФАК.Подкаст» в YouTube.

По словам игрока, он получал угрозы в соцсетях. «Пусть пишут, если им делать нечего, кроме того, как строчить эти мерзкие сообщения», — добавил Калинин.

Футболист также рассказал, почему решился на смену гражданства. По его словам, ему было бы трудно ездить в Крым к бабушке и маме. «Для меня моя семья — это главное в жизни, поэтому я выбрал Россию», — отметил защитник.

Уроженец Керчи Калинин выступает в России с 2017 года. Этим летом он стал футболистом «Ростова». В активе футболиста есть матчи за юношеские сборные Украины. Российский паспорт он получил в 2014-м.