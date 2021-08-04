Украинских синхронисток на церемонии награждения ОИ перепутали с россиянками

Украинских синхронисткок Марту Федину и Анастасию Савчук на церемонии награждения Олимпийских игр в Токио перепутали с россиянками Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко. Об этом последняя сообщила ТАСС.

Колесниченко рассказала, что диктор на арене представил их соперниц как спортсменок Олимпийского комитета России (ОКР). «После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились», — добавила она.

Ранее 4 августа Ромашина и Колесниченко завоевали золото на соревнованиях дуэтов на Играх в Токио, набрав 195,9079 балла. Вторыми стали китайские спортсменки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь, в активе которых 192,4499 балла. Украинки расположились на третьем месте с 189,4620 балла.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020-го, однако их перенесли на фоне пандемии коронавируса.