Политолог объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым частью России

Политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру» объяснил нежелание президента Белоруссии Александра Лукашенко признавать Крым частью России опасением введения в отношении Минска новых санкций, способных негативно отразиться на экономике страны. Впрочем, эксперт заметил, что на такой шаг есть большой общественный запрос и президент действительно может на него пойти в случае гарантий помощи от российского правительства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее 9 августа пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал Лукашенко.

Реакция на российское общественное мнение

Марков заметил, что в отношении Белоруссии наращивается санкционное давление и без признания статуса Крыма. И подобная тенденция сохранится, поскольку республику уже внесли в список враждебных стран, а самого Лукашенко, по сути, в раздел международных преступников в глазах западной коалиции, полагает эксперт.

«Санкции в любом случае будут расти. И, если Лукашенко признает Крым, это принесет только небольшой санкционный бонус. Его заявление — логичная реакция на российское общественное мнение, требующее от президента Белоруссии этого шага. Действительно, наша страна оказывает все более массированную поддержку соседнему государству, даже принимая за это определенные санкции. И мнение общества сводится к тому, что, не признавая Крым, Лукашенко тем самым отказывается от роли настоящего союзника России, оставляя себе пути для отступления», — объяснил политолог.

Тем не менее, как отметил Марков, действия белорусского президента вполне оправданы и объяснимы. В случае признания им Крыма, отношения с Украиной еще сильнее ухудшатся, что, в том числе, ударит и по экономике страны.

«Белоруссии, однозначно, придется нести определенные экономические потери. И президент указывает на некоторые российские корпорации, ведущие бизнес так, чтобы избежать санкций. Они говорят о том, что готовы признать территориальную принадлежность Крыма в случае, если Россия компенсирует им финансовые потери. И Лукашенко придерживается той же логики — он признает Крым в случае гарантий помощи белорусской экономике», — считает Марков.

Политолог добавил, что одно обсуждение этого вопроса и общественный запрос на дискуссию уже являются позитивным сигналом.

1 июня Лукашенко объявил, что вопрос об открытии авиарейсов в Крым будет проработан в связи с тем, что Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с лайнером Ryanair. Воздушное судно, летевшее из Афин в Вильнюс, совершило вынужденную посадку в Минске из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. После этого белорусские силовики задержали двоих пассажиров: экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку.