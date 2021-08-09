Лукашенко рассказал о поисках счастья «в Европейском Советском союзе»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами рассказал о поисках счастья «в Европейском Советском союзе». Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube.

Комментируя введение Западом санкций против Белоруссии, Лукашенко заметил: «К счастью, мы в это время наше счастье искали не в Европейском Советском союзе и не в Соединенных Штатах Америки». При этом он оговорился, что раньше Белоруссия все-таки пыталась найти счастье на Западе, но «нас туда и не пускали». «Мы когда не были под санкциями? Против нас всегда вводили санкции», — напомнил президент.

В конце июня Европейский союз ввел очередной, четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. В частности, Брюссель ограничил доступ Минска на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. К ограничениям также подключились Великобритания, США и Канада.

Причинами санкций стали репрессии белорусских властей против оппозиции, насилие над протестующими, а также принудительная посадка самолета Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем. Официальный Минск эти обвинения отвергает и считает санкции попыткой политического шантажа и давления.