Политолог рассказал об особом отношении Лукашенко к Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по-особому относится к западным странам. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По мнению эксперта, Лукашенко необходимо признание Запада. А поскольку его сейчас нет, он будет сознательно идти на провокации, в надежде, что страны Запада начнут с ним переговоры.

Болкунец считает, что Белоруссия прошла «"точку невозврата" в отношениях с Евросоюзом и США. «Двери на Запад для Лукашенко закрыты. Да, формально его признают президентом, но фактически считают человеком, уходящим из белорусской политики и имеющим подмоченную репутацию», — заявил политолог.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, Брюссель ограничивает доступ Минска на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Кроме того, запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для властей республики. К ограничениям также подключились Великобритания, США и Канада.

Причинами рестрикций стали репрессии белорусских властей против оппозиции, насилие над протестующими, а также принудительная посадка самолета Ryanair. Официальный Минск эти обвинения отвергает и считает санкции попыткой политического шантажа и давления.