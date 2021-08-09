Поклонская прокомментировала условие Лукашенко для признания Крыма российским

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала условие президента Белоруссии Александра Лукашенко для признания Крыма российским. Об этом она заявила в комментарии для «Говорит Москва».

По ее словам, Лукашенко ушел от прямого ответа на вопрос о статусе полуострова. Она отметила, что посыл белорусского лидера к российским олигархам для нее непонятен. Поклонская подчеркнула, что белорусскому президенту стоит беспокоиться не о внутренних российских вопросах, а о развитии и национальных интересах Белоруссии.

Помимо этого, депутат призвала Лукашенко сначала посетить полуостров и только после этого говорить о его статусе. «Крым признает Белоруссию», — добавила она.

Поклонская также заявила, что не может быть никаких условий для признания Крыма, так жители полуострова провели референдум и это был их выбор.

Ранее член Совета Федерации Ольга Ковитиди отметила, что высказывание Лукашенко о Крыме является неуместным. Она подчеркнула, что многовекторность президента Белоруссии по ряду геополитических вопросов несет в себе серьезные риски.

9 августа во время «Большого разговора» Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — заявил глава государства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.