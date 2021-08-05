В МИД назвали Черное море зоной военного противостояния из-за учений НАТО

Из-за военных учений НАТО Черное море превращается в зону опасного военного противостояния. Об этом сообщил директор 4-го европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости.

Таким образом дипломат дал ответ на вопрос о влиянии учений Североатлантического альянса на безопасность в черноморском регионе. Пилипсон заявил, что «тренировки» союзников «провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации». Он добавил, что Россия продолжит использовать дипломатические и другие инструменты для обеспечения национальной безопасности. Пилипсон назвал военные учения НАТО «конфронтационным зарядом» у рубежей России.

C 28 июня по 10 июля армии НАТО вместе с Вооруженными силами Украины проводили учения Sea Breeze в украинской части Черного моря. В учениях приняли участие более 30 стран, в них были задействованы 5 тысяч военных и более 30 кораблей.

Незадолго до начала военных учений эсминец Великобритании HMS Defender на три километра зашел в территориальные воды России в Черном море. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. 3 июля эсминец Defender покинул Черное море.