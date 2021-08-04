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Раскрыта личность потерявшего секретные документы об эсминце у Крыма британца

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Фото: SERGEY SMOLENTSEV / Reuters

Чиновником Министерства обороны Великобритании, который потерял на автобусной остановке секретные документы об эсминце Defender, оказался 51-летний Ангус Лэпсли. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, Лэпсли был временно направлен на работу в Минобороны страны. Отмечается, что до этого он долгое время работал во внешнеполитическом ведомстве. После проверки, проведенной на предмет «следов шпионажа», британец вернулся к работе в МИД Великобритании. При этом, согласно источникам The Times, ему ограничили доступ к гостайне.

Лэпсли также находился в очереди на назначение на должность постоянного представителя Великобритании при НАТО. Однако после инцидента, по словам собеседников газеты в правительстве, шансы чиновника получить повышение заметно снились, хотя и не исчезли полностью. В Минобороны Лэпсли занимал пост начальника управления, которое отвечает за отношения с НАТО и политику безопасности в Евроатлантическом регионе.

27 июня издание «Би-би-си» опубликовало фрагменты презентации, в которых сообщалось о задаче эсминца HMS Defender пройти по российской территории в Черном море. По данным из распечаток электронных писем и презентации, британский корабль в рамках операции Op Ditroite должен был продемонстрировать Украине поддержку в вопросе территориальной принадлежности Крыма. Сообщалось, что документы в издание принес пожелавший остаться анонимным житель графства Кент, нашедший их на автобусной остановке.

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